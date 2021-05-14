- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü - Son Dakika

- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü

14.05.2021 16:06

- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in yoğun bombardımanlarına maruz kalan Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi.

- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü

PRİŞTİNE - Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in yoğun bombardımanlarına maruz kalan Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi.

İşgalci İsrail ordusu, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. Dünya genelinde birçok ülke halkından İsrail'in saldırılarına tepki, Filistin halkına destek mesajları geliyor. Kosova'nın başkenti Priştine'de sivil toplum kuruluşlarının üyeleri bir araya gelerek Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Filistin ile dayanışma ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler İsrail'i kınadı. İsrail'in işgaline karşı Filistin'in gösterdiği mücadeleye destek verilen yürüyüşte İsrail'in gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sonucu çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Yürüyüşte, "Bizim özgürlüğümüz, Filistin özgür olmadıkça eksik kalacak", "İsrail'in faşizmine karşı", "Filistin'e özgürlük" şeklinde Arnavutça ve İngilizce pankartlar taşındı.

Başkent Priştine'nin "Zahir Pajaziti" meydanından başlayan yürüyüş, şehrin ana caddesinde devam etti. Ulusal Tiyatro binası önünde sona eren yürüyüşte konuşan sivil toplum kuruluşları temsilcisi Gazmend Qyqalla, İsrail'in caniliği ve faşizmine karşı Filistin halkıyla dayanışma göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Qyqalla, çocuklar dahil 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanlarla İsrail'i, sistematik olarak şiddeti tırmandırmakla suçladı.

İsrail'in, Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymakla yetinmeyerek onları acımasız şekilde öldürdüğüne vurgu yapan Qyqalla, Kosovalıların Filistin halkının yanında olduğunu belirterek dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü
- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü
- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü
- Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü

Priştine, Filistin, Kosova, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu Çocuklarının bayramlaşmak için arayıp, ulaşamadıkları adam evinde ölü bulundu Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben

Son Dakika Haberleri
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
16:07 İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!
15:45 Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı         
16:53
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor         
16:11
Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti         
15:47
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi         
12:55
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 17:28:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement