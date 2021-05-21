Kosovalılardan Filistin halkına destek yürüyüşü

? Kosovalılar, Prizren kentindeki Sinan Paşa Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından Filistin halkına destek yürüyüşü düzenledi.

Kosova'nın Prizren kentinde halk, 11 gün boyunca İsrail'in yoğun bombardımanlarına maruz kalan Filistin halkına destek yürüyüşü düzenlendi. Sinan Paşa Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından Filistin, Türkiye ve Kosova bayrakları ile yürüş düzenleyen Kosovalılar, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Destek yürüyüşünde 'Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı. Destek yürüyüşüne çocuklar da katıldı.

KUDÜS'E ELÇİLİK KARARINA TEPKİ

Kosovalılar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tel Aviv'i destekleyen açıklamalarda bulunması nedeniyle Priştine yönetimine tepki gösterdi. Kosovalılar, Priştine yönetiminin Kudüs'te büyükelçilik açma kararının kabul edilemez olduğunu ifade ederek," Yeni kükümet karardan vazgeçsin. Kudüs'e elçilik açılmasını istemiyoruz" dedi. Ülkede bir önceki hükümet, 14 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'te resmi olarak açıldığını duyurmuştu.