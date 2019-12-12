KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın

"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Rakovica, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", "yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Rakovica, yaptığı açıklamada, fotoğrafın birçok zaman yazıdan daha önemli olduğunu, kişisel değerlendirme imkanı sağladığını ifade etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafı hakkında konuşan Rakovica, Kosova halkının da geçmişte temel hak ve özgürlüklerini elde etme yolundaki çabalardan geçtiğini hatırlattı.

Kosova'nın yıllarca bağımsızlığın ve kendi bayrağının hayalini kurduğunu vurgulayan Rakovica, "2008'den beri kendi yasaları olan bir devletiz. Bu fotoğraf, geçmişi hatırlattığı için bana farklı bir duygu veriyor. İnanıyorum ki onlar da kendi haklarını arıyorlar." dedi.

"Beytullah'ın azmi" fotoğrafını da değerlendiren Rakovica, bu karenin hayatta asla pes etmemeyi yansıttığını kaydederek, "Hayallerimizle devam edelim, pes etmeyelim. Başarı uğraşmadan gelmez." diye konuştu.

Rakovica, AA ile KosovaPress arasındaki yakın iş birliğine de değinerek, gelecekte iki haber ajansı arasında daha somut iş birliği temennisinde bulundu.

Kosova, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Son Dakika Haberleri
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:46 Çavuşoğlu: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihi siyasi amaçlar için... - Son Dakika
23:46 Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:52:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]