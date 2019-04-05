Son Dakika Haberleri: Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, YÖK'ü Ziyaret Etti

Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, YÖK'ü Ziyaret Etti

5 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.

Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, YÖK'ü Ziyaret Etti, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki görüşmede, YÖK Başkanı Saraç ve Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, Türkiye ile Kosta Rika arasında yükseköğretim alanında iş birliği imkanlarına dair görüş alışverişinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:47 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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