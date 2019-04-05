Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, YÖK'ü Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ile görüştü.



YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki görüşmede, YÖK Başkanı Saraç ve Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, Türkiye ile Kosta Rika arasında yükseköğretim alanında iş birliği imkanlarına dair görüş alışverişinde bulundu.

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