Son Dakika Haberleri: Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Dünya Haber

Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektrikler kesildi.
Deprem, Kosta Rika ile Panama sınırı arasında bulunan Corredores kantonunda, yerel saat ile 23.23'te meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektriklerin kesildiği, sokak lambalarının hasar gördüğü belirtildi.


- Rika
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
deprem, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü! İran ABD'ye resti çekti: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz Cani katil mahkeme salonunda bir anda intihar girişiminde bulundu Cani adam kendisiyle birlikte olma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]