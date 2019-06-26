Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
44 dakika önce
Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektrikler kesildi. Deprem, Kosta Rika ile Panama sınırı arasında bulunan Corredores kantonunda, yerel saat ile 23.23'te meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektriklerin kesildiği, sokak lambalarının hasar gördüğü belirtildi.
- Rika
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