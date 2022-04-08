Son dakika: Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü - Son Dakika
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Son dakika: Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

08.04.2022 10:13

Son dakika haber... - Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

- Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

SAN JOSE - Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

Son dakika: Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü
Son dakika: Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü
Son dakika: Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

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Kaynak: İHA

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