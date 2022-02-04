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Kosta Rika'da Devlet Başkanı Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi - Son Dakika

Kosta Rika'da Devlet Başkanı Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

04.02.2022 14:30
Kosta Rika'da Devlet Başkanı Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

SAN Kosta Rika'da savcılar, Devlet Başkanı Carlos Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

SAN Kosta Rika'da savcılar, Devlet Başkanı Carlos Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Kosta Rika Başsavcı Vekili Warner Molina, Yüksek Mahkeme'ye verdiği dilekçede, Devlet Başkanı Carlos Alvarado'nun "Devlet Başkanlığı Veri Analiz Birimi" oluşturarak yetkisini kötüye kullandığını ifade etti.

Dilekçede, Alvarado'nun vatandaşların kişisel verilerini toplamasıyla ilgili yargılanması gerektiği belirtildi.

Söz konusu yargılama için Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği vurgulanan dilekçede, Devlet Başkanı'nın kişisel verileri kullanarak özel bir kamu politikası oluşturmayı hedeflediği savunuldu.

Bu arada, ülkede görevli savcılar, Devlet Başkanlığı Veri Analiz Birimi'nin Alvarado'nun talimatıyla kurulduğunu anımsattı.

Savcılar, kişisel verilerin talep edildiği böyle bir birimin kurulması için özel bir yasa olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Devlet Başkanlığı Ofisi'nden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

6 Şubat'ta genel seçimlerin düzenleneceği Kosta Rika'da, Devlet Başkanı Alvarado'nun görev süresi 8 Mayıs'ta sona erecek.

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Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosta Rika'da Devlet Başkanı Alvarado'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi - Son Dakika


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