Son Dakika Haberleri: Kosta Rika'da Geleneksel Yıl Sonu Boğa Güreşleri Yapıldı

Kosta Rika'da Geleneksel Yıl Sonu Boğa Güreşleri Yapıldı

1 saat önce

Kosta Rika'da yıl sonu boğa güreşleri ile kutlandı.

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Kosta Rika'da yıl sonu boğa güreşleri ile kutlandı. Geleneksel boğa güreşleri, altı gün boyunca kutlanan 'Las Fiestas de Zapote'nin bir bölümü olarak yapıldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:01 

Fi, Dünya
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