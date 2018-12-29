Kosta Rika'da Geleneksel Yıl Sonu Boğa Güreşleri Yapıldı
1 saat önce
Kosta Rika'da yıl sonu boğa güreşleri ile kutlandı.
Kosta Rika'da yıl sonu boğa güreşleri ile kutlandı. Geleneksel boğa güreşleri, altı gün boyunca kutlanan 'Las Fiestas de Zapote'nin bir bölümü olarak yapıldı
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:01
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