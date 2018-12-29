Kosta Rika'da Geleneksel Yıl Sonu Boğa Güreşleri Yapıldı

Kosta Rika'da yıl sonu boğa güreşleri ile kutlandı.

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Kosta Rika'da yıl sonu boğa güreşleri ile kutlandı. Geleneksel boğa güreşleri, altı gün boyunca kutlanan 'Las Fiestas de Zapote'nin bir bölümü olarak yapıldı

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