Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e çıktı
1 saat önce
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da haziran başından bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e çıktığı bildirildi.
Orta Amerika Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:48 Kaynak: AA
ülkesi Kosta Rika'da haziran başından bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e çıktığı bildirildi.
Kosta Rika Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 59 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.
Bakanlığın konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, bu kapsamda 55 bin şişe içkinin "sahte" olduğu şüphesiyle toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bakanlıkça vatandaşlara sahte içki tüketimi konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
HDP'liler Van Büyükşehir Belediyesine girmek istedi, polis izin vermedi Van Valiliği: 'Atatürk portresi indirildi' iddiaları asılsızdır Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem yurt başvurularını başlattı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz