Kosta Rika'da tıbbi amaçlı esrar ve kenevir üretimi yasal hale getirildi - Son Dakika
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Kosta Rika'da tıbbi amaçlı esrar ve kenevir üretimi yasal hale getirildi

03.03.2022 01:43
Kosta Rika'da tıbbi amaçlı esrar ve kenevir üretimi yasal hale getirildi

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, hastalıklara çözüm bulmak amacıyla esrar ve kenevir üretimi yasallaştı.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, hastalıklara çözüm bulmak amacıyla esrar ve kenevir üretimi yasallaştı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Kongre'de uzun tartışmaların ardından oy birliğiyle kabul edilen; tıbbi amaçlı esrar ve kenevir üretimine imkan tanıyan kanun tasarısını onayladı.

Söz konusu yasayla kırsal alanlardaki tarımsal üretime dayalı kenevirin sanayileştirileceğini belirten Alvarado, "Bu yasanın iki temel faydası geniş kapsamlıdır; ağrıyı dindirmek ve ihtiyacı olan insanlara tedavi sağlamak, birçok insanın sağlığı için olanakları genişletmek." ifadesini kullandı.

Girişimin en büyük destekçilerinden bağımsız milletvekili Zoila Volio, kanunun birçok ülkeye örnek olacağına işaret ederek "Güvenlik, sağlık ve tarımsal yönleri iyileştiriyoruz. Bu bir Kosta Rika projesi ve ekip çalışması olduğu için mutluyum." dedi.

Yasa kapsamında girişimcilere, yetkililerin denetimi doğrultusunda, tıbbi veya tedavi amaçlı esrar üretimi ve bunun sanayileşmesi için lisans alabilmeleri konusunda olanak tanınacak.

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Orta Amerika, Kenevir, Kongre, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosta Rika'da tıbbi amaçlı esrar ve kenevir üretimi yasal hale getirildi - Son Dakika


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