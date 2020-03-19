Kosta Rika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Kosta Rika'da Kovid-19 nedeniyle ilk hastanın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.

Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6'sı yabancı 68 Kovid-19 vakası bulunuyor.