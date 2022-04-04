Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında - Son Dakika
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Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında

04.04.2022 06:55

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Mahkemesinden (TSE) yapılan açıklamada, yerel saatte 06.00'dan itibaren oy verme işleminin başladığı ülkede, halkın 20.00'ye kadar oy verme hakkını kullanabileceği bildirildi.

Seçimin ikinci turunda, 6 Şubat'taki devlet başkanlığı birinci tur seçimlerinde en yüksek oyu alan eski Devlet Başkanı Jose Maria Figueres ile Sosyal Demokrat İlerleme Partisi adayı ekonomist Rodrigo Chaves yarışıyor.

TSE Başkanı Eugenia Zamora, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde tüm sandıkların açıldığını belirterek 3,5 milyon kayıtlı seçmene sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Seçimleri, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) dahil çok sayıda uluslararası gözlemcinin takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede seçimi kazanacak aday 4 yıllık dönem için 8 Mayıs 2022'de göreve başlayacak.

Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında
Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında
Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında

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Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında

Togo Cumhuriyeti, Orta Amerika, Jose Maria, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosta Rika halkı devlet başkanlığı 2. tur seçimi için sandık başında - Son Dakika


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