Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi AA'nın

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Campos Fallas, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Büyükelçi Campos Fallas, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi", ve spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğraflarını beğendi.

Rusya ve Bes¸s¸ar Esed rejimi, Suriye'nin I·dlib Gerginligˆi Azaltma Bo¨lgesi sınırları ic¸indeki Ariha ilc¸esine saldırı du¨zenlediği esnada, olay yerinde arama kurtarma c¸alıs¸ması bas¸latan sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan bir c¸ocugˆu kurtardığı ana ait karenin çok trajik bir görüntü olduğunu söyleyen Campos Fallas, "Estetik çok yok ama büyük bir trajedi var bu fotoğrafta." ifadesini kullandı.

Campos Fallas, seçtiği fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, AA'nın görüntülerde "anı yakaladığını" belirtti.

Muhammed Said, Kapadokya, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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