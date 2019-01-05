Son Dakika Haberleri: Kosta Rikalı Gençler Türkiye'de Üniversite Okumak İçin Sıraya Girdi

Kosta Rikalı Gençler Türkiye'de Üniversite Okumak İçin Sıraya Girdi

1 saat önce

Kosta Rikalı üniversite çağındaki gençler Türkiye'de eğitim almak için ülkedeki Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

Kosta Rikalı Gençler Türkiye'de Üniversite Okumak İçin Sıraya Girdi, System.String[]
Kosta Rikalı üniversite çağındaki gençler Türkiye'de eğitim almak için ülkedeki Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'da üniversite çağına gelen öğrenciler Türkiye'de eğitim almak için başkent San Jose'de bulunan Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

Türk Büyükelçiliğinden yapılan 2019-2020 Türkiye Bursları açıklaması Kosta Rikalı öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye'de eğitim alma hayali kuran pek çok öğrenci burslar hakkında bilgi almak ve başvuru yapabilmek için Türk Büyükelçiliğine akın etti.

Burs programı, Türk üniversitelerinde lisans ve lisansüstü derecelerde uluslararası yüksek öğrenim fırsatları sağlamak için Türkiye hükümeti tarafından finanse ediliyor. Üniversiteler arasında; Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üst düzey okulların yer alması dikkat çekiyor. - SAN JOSE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

San Jose, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi

Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:44:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosta Rikalı Gençler Türkiye'de Üniversite Okumak İçin Sıraya Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]