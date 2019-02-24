Kostas Mitroglou İlk Golünü Attı
1 saat önce
Akhisarspor maçında son dakikada gol atan Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.
Akhisarspor maçında son dakikada gol atan Galatasaray
'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Mbaye Diagne
'nin sakatlığında dolayı 11'de başlayan Kostas Mitroglou, Aslan'ı kurtardı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, 90+4. dakikada sahneye çıkan ve rakip fileleri havalandıran Mitroglou sarı-kırmızılı forma ile de ilk golünü kaydetti.
Devre arasında Olimpik Marsilya
'dan kiralık olarak takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile 3'ü lig, 1 Türkiye Kupası
olmak üzere 4 resmi maçta görev aldı.
Öte yandan Mitroglou'nun golünden sonra statta Yunanca müzik çaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
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