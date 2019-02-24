Son Dakika Haberleri: Kostas Mitroglou İlk Golünü Attı

Kostas Mitroglou İlk Golünü Attı

1 saat önce

Akhisarspor maçında son dakikada gol atan Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.

Kostas Mitroglou İlk Golünü Attı, System.String[]
Akhisarspor maçında son dakikada gol atan Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Mbaye Diagne'nin sakatlığında dolayı 11'de başlayan Kostas Mitroglou, Aslan'ı kurtardı. Karşılaşma 0-0 devam ederken, 90+4. dakikada sahneye çıkan ve rakip fileleri havalandıran Mitroglou sarı-kırmızılı forma ile de ilk golünü kaydetti.

Devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile 3'ü lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi maçta görev aldı.

Öte yandan Mitroglou'nun golünden sonra statta Yunanca müzik çaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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