Kostas Mitroglou İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaştığı Yunan golcü Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaştığı Yunan golcü Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi.



Galatasaray, hücum hattı için kadrosuna kattığı Kasımpaşalı Mbaye Diagne'den sonra Fransa'nın Olimpik Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile de anlaştı. Yunan golcü sabaha karşı Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Gün içinde 30 yaşındaki futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak. - İSTANBUL

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