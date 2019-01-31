Son Dakika Haberleri: Kostas Mitroglou İstanbul'da

Kostas Mitroglou İstanbul'da

1 saat önce

Galatasaray'ın anlaştığı Yunan golcü Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın anlaştığı Yunan golcü Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi.

Galatasaray, hücum hattı için kadrosuna kattığı Kasımpaşalı Mbaye Diagne'den sonra Fransa'nın Olimpik Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile de anlaştı. Yunan golcü sabaha karşı Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Gün içinde 30 yaşındaki futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Fransa, Galatasaray, İstanbul, Spor
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