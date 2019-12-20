Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray itirafı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray itirafı! - Son Dakika Spor

Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray itirafı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | PSV Eindhoven forması giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, Galatasaray günlerini ülkesinin basınına anlattı.

Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray itirafı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | PSV Eindhoven forması giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, Galatasaray günlerini ülkesinin basınına anlattı.


Sarı kırmızılı kulüp ve taraftarlar hakkında övgü dolu ifadeler kullanan 31 yaşındaki deneyimli golcü, kariyerindeki Galatasaray döneminin harika bir tecrübe olduğunu ifade etti.


Kostas Mitroglou'nun açıklamaları şu şekilde;


Galatasaray'da oynadığım dönemde iki kupa birden kazandım. Bu başarıda pay sahibi olduğum için mutluyum. Benim için çok güzel bir şehirde yaşanmış harika bir tecrübeydi. Galatasaray'ın oldukça tutkulu taraftarları vardı ve bu da benim kendimi iyi hissetmemi sağlıyordu.


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Galatasaray, Eindhoven, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:50 
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