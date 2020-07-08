Kostas Mitroglu sürprizi! Türkiye'ye dönüyor... Son dakika

Geçen sezon başında Galatasaray'ın Marsilya'dan kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayıp PSV'nin yolunu tutan Yunan golcü Kostas Mitroglou hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Marsilya'nın kadroda düşünmediği ve kamp kadrosuna almadığı Mitroglou için Fransız basınından Türkiye iddiası geldi.

L'Equipe imzalı haberde Marsilya'nın Kostas Mitroglou'nu birkaç Türk takımı ve Lorient'e önerdiği belirtildi. Lorient'in Yunan forvete 'hayır' dediği ve 32 yaşındaki forvetin yeni adresinin Türkiye olacağı kaydedildi.