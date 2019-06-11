Kostas Sloukas'ın acı günü
2 saat önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas, hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Kendisine edilen küfürleri protesto eden Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı!
Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup eden Anadolu Efes seriyi eşitledi
Ozan Tufan, İzlanda maçındaki performansıyla eleştiri yağmuruna tutuldu!
Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu