Kostas Sloukas'ın acı günü

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas, hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.