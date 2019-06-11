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Kostas Sloukas'ın acı günü

2 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas, hayatını kaybetti.

Kostas Sloukas'ın acı günü, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas, hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Beko, DHA, Kostas Sloukas, Spor
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