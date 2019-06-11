Kostas Sloukas'ın babası vefat etti
2 saat önce
Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas vefat etti.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas
'ın babası Ioannis Sloukas vefat etti.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Acı haberi Anadolu Efes
maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." - İSTANBUL
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