Son Dakika Haberleri: Kostas Sloukas'ın babası vefat etti
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Kostas Sloukas'ın babası vefat etti

2 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas vefat etti.

Kostas Sloukas'ın babası vefat etti, System.String[]
Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas vefat etti.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
Beko, Fenerbahçe, Kostas Sloukas, Spor
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