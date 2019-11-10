Son Dakika Haberleri: Kostas Sloukas: "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil"
Son Dakika Güncel Kostas Sloukas: 'Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil'

Kostas Sloukas: "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil"

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Beşiktaş maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmamasıyla ilgili olarak, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım.

Kostas Sloukas:

Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Beşiktaş maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmamasıyla ilgili olarak, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor" dedi.

Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili olarak Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum" diye konuştu.

(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Kostas Sloukas, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor!
Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz" Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular! Rıdvan Dilmen: İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 04:38:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kostas Sloukas: "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]