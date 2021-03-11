Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım - Son Dakika

Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım

11.03.2021 18:27
Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım, System.String[]

Fenerbahçe'de 5 yıl forma giyen ve büyük başarılara imza atan Kostas Sloukas, 10 Kasım 2019'da Atatürk'ü vefatının yıldönümünde anmak adına takımının maç öncesi tuttuğu pankartı tutmamıştı. 1,5 yıl önce, yaptığının bilinçli bir hareket olmadığını belirten Yunan oyuncu, yeni yaptığı açıklamada ise, "Atatürk pankartını taşıyamazdım" dedi.

Fenerbahçe Beko'nun formasını 5 yıl terleten ve geçen sezon eski takımı Olympiakos'a geri dönen Kostas Sloukas, kulübünün resmi sitesine özel röportaj verirken yayınlanan ikinci bölümde Türkiye günlerine dair önemli ifadeler kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım 2019 tarihinde oynanan karşılaşma öncesinde tüm takım arkadaşlarının tuttuğu anma pankartını tutmayan Yunan Sloukas büyük eleştiri almıştı. O dönem yaptığı açıklamada, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım" demişti.

"BEN YUNANIM VE KENDİ TARİHİM VAR"

Ancak Kostas Sloukas 1,5 yıl sonra Atatürk'ü anma pankartını tutmama nedenini açıkladı. Maç öncesinde ısınmaya çıktıkların kendilerine verilen pankartı sorduğunu belirten Yunan oyuncu, "Bize pankartı tutmamızı söylediler. Ne olduğu hakkında bana bilgi verilmedi. Ben de sorduğumda Atatürk ile ilgili olduğunu öğrenince kendimi savunmasız hissettim. Takım arkadaşlarımın yanında durup tutmamayı tercih ettim. Türkiye'nin kendi bir tarihi var ve buna saygı duyuyorum. Ancak Yunanistan ile Türkiye'nin de bir geçmişi var. Ben Yunanım ve kendi tarihim var. Atatürk pankartını taşıyamazdım" ifadelerini kullandı. Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmadığı için büyük eleştiri aldığını ve zor 1 ay geçirdiğini ifade eden Kostas Sloukas, takım arkadaşlarının kendisini desteklediğini takımının kendisine iyi ve kötü günlerde daima destek verdiğini söyledi.

YUNANİSTAN BAYRAĞINI AÇMADIĞI İÇİN ÜLKESİNDE ELEŞTİRİLMİŞ

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de tarihe geçen zaferi sonrasında yapılan şampiyonluk kutlamalarında Yunanistan bayrağını sırtına geçirmediği için ülkesinde eleştirildiğini de açıklayan Sloukas, Türk halkına saygısından dolayı bunu yaptığını söyledi.

Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım

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Son Dakika Dünya Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım - Son Dakika Dünya


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