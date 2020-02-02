'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek - Son Dakika Dünya

'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek

6 saat önce

"Bu yıl bahar erken gelecek"Hayır, bu meteoroloji uzmanlarının değil, Pensilvanya'lı "Punxsutawney Phil"in tahmini.Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Punxsutawney kentinde, pazar günü geleneksel "Köstebek Günü" kutlandı.

"Bu yıl bahar erken gelecek"

Hayır, bu meteoroloji uzmanlarının değil, Pensilvanya'lı "Punxsutawney Phil"in tahmini.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Punxsutawney kentinde, pazar günü geleneksel "Köstebek Günü" kutlandı.

'Köstebek Phil' gölgesini görmedi: Bu yıl bahar erken gelecek

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:57 
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