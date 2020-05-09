Köstebek tabancasıyla yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Köstebek tabancasıyla yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
KAYSERİ'nin Sarız İlçesi'nde tarlasına köstebek tabancası yerleştirdiği sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralanan Musa Döner (73) ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
KAYSERİ'nin Sarız İlçesi'nde tarlasına köstebek tabancası yerleştirdiği sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralanan Musa Döner (73) ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Sarız'da çiftçi Musa Döner, tarlalara zarar veren yabani hayvanlarla mücadelede kullanılan ve saçma atan 'köstebek tabancası' olarak bilinen düzeneği tarlaya yerleştirmek istedi. Bu sırada tabancanın kazara ateş alması nedeniyle Musa Döner sağ elinden yaralandı. Döner, olay yerine çağrılan ambulansla ile Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Döner, ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döner'in tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:46 Kaynak: DHA
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