Son Dakika Haberleri: Köstebek Tabancasıyla Yaralandı

Köstebek Tabancasıyla Yaralandı

5 dakika önce

Çorum'da köstebek tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Köstebek Tabancasıyla Yaralandı, System.String[]
Çorum'da köstebek tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Taşpınar köyünde ikamet eden F.D. (61), bahçesine zarar veren köstebeklerle mücadele için köstebek tabancasını tamir etmek istedi. F.D, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:35 Kaynak: AA

Taşpınar, Çorum, Güncel
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