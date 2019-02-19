Köstebek Tabancasıyla Yaralandı

Çorum'da köstebek tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da köstebek tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.



Merkeze bağlı Taşpınar köyünde ikamet eden F.D. (61), bahçesine zarar veren köstebeklerle mücadele için köstebek tabancasını tamir etmek istedi. F.D, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı.



Yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı, tedavi altına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sokak Ortasında Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada

Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi

İstanbul'da Dehşet! Gözü Dönmüş Saldırganlar, İçi Yolcu Dolu Minibüsü Taradı

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı