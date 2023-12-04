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Köstebekler kör mü? Köstebekler nerede, kaç yıl yaşıyor? - Son Dakika

Köstebekler kör mü? Köstebekler nerede, kaç yıl yaşıyor?

Köstebekler, toprak altında yaşayan ve doğanın en usta mühendisleri olarak kabul edilen ilginç canlılardır. Ancak, köstebekler hakkında birçok yanlış bilgi ve merak edilen soru bulunmaktadır. Bu haberimizde köstebeklerin sıra dışı yaşamlarına dair bazı gerçekleri keşfedeceğiz.

04.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:40
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Köstebekler, toprak altında yaptıkları tüneller ve yaşam tarzlarıyla doğanın benzersiz sakinleri arasında yer alır. Görme yetenekleri, kış uykusu alışkanlıkları ve yaşam süreleriyle ilgili gerçek bilgiler, doğa severlerin ve bilim meraklılarının köstebeklerin dünyasına daha derinlemesine bakmalarını sağlar. Bu zarif canlılar, doğanın karmaşık dokusunda önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

KÖSTEBEKLER KÖR MÜ?

Köstebekler, yaygın bir yanlış anlama nedeniyle "kör" olarak düşünülür. Ancak gerçekte, köstebeklerin gözleri vardır, ancak küçük ve genellikle görme yetenekleri sınırlıdır. Gözleri toprak altında yaşama adapte olmuş olan köstebekler, özellikle işitme ve koku alma duyularını kullanarak çevrelerini algılarlar.

KÖSTEBEKLER NEREDE YAŞIYOR?

Köstebekler, kış mevsiminde uykuya yatma eğiliminde değillerdir. Toprak altında tüneller kazarak yaşayan köstebekler, yiyecek depolarını oluşturarak kışın da aktif kalabilirler. Soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olan köstebekler, kar altında tünellerini kullanarak yiyecek aramaya devam ederler.

KÖSTEBEKLER KAÇ YIL YAŞAR?

Köstebeklerin yaşam süreleri türlerine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle birkaç yıla kadar yaşayabilirler. Doğal düşmanlar, besin kaynakları ve yaşadıkları habitat gibi faktörler köstebeklerin yaşam sürelerini etkiler. Ancak, doğada hayatta kalmalarına yardımcı olan bir dizi adaptasyona sahiptirler.


Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Doğa

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Son Dakika Doğa Köstebekler kör mü? Köstebekler nerede, kaç yıl yaşıyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köstebekler kör mü? Köstebekler nerede, kaç yıl yaşıyor? - Son Dakika
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