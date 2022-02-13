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Köstence'de Tatar çocuklardan halk oyunları gösterisi - Son Dakika

Köstence'de Tatar çocuklardan halk oyunları gösterisi

13.02.2022 21:24
Köstence'de Tatar çocuklardan halk oyunları gösterisi

Romanya'nın Köstence şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği iş birliğinde Tatar halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Romanya'nın Köstence şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği iş birliğinde Tatar halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Birliğin Mecidiye şubesine bağlı I.N. Roman Kültür Evi'nde düzenlenen gösteride, yaşları 4 ile 15 arasında değişen 25 çocuk geleneksel Tatar kıyafetleri ile 5 ayrı dans koreografisiyle performans sergiledi.

Programda, 1990 yılında kurulan Qarasu (Karasu) Kırım Tatar folklor grubu, Kırım ve Kafkaslarda yaşayan Kırım Tatarlarının şarkıları ve geleneksel danslarından örnekler sundu.

Programa pandemi tedbirleri sebebiyle sadece veliler, öğretmenler ve ilçedeki az sayıda sanatsever katıldı.

Etkinliğe katılan Köstence YEE Müdürü Tuna Balkan, sahada soydaş birlikleriyle yürütülen iş birliklerinin güzel bir örneğinde buluştuklarını belirterek, bu tür ortak programların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Balkan, Romanya'nın Dobruca bölgesinde, Kırım Tatar halk oyunlarını ve şarkılarını tanıtmayı amaçlayan Karasu topluluğunun Romanya içinde ve uluslararası sahnelerde birçok festivale katıldığını, Romanya'nın neredeyse tüm bölgelerinde Kırım Tatar halk oyunlarını tanıttığını aktardı.

Osmanlı döneminde Dobruca'da kurulan çok sayıda yerleşim yerinin başında gelen Qarasu adı, Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e ithafen Mecidiye olarak değiştirilmiş, bölgede idare binaları, camiler, kültür merkezleri inşa edilmişti.

Romanya'daki Türk soydaşlar, Türkiye ile gönül bağlarını halk oyunları, geleneksel kıyafetler, Türkiye türküleri ve enstrümanlarıyla ve ortak kültürel ve tarihsel bağlarının farkında olarak sürdürüyor.

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Köstence, Romanya, Kırım, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köstence'de Tatar çocuklardan halk oyunları gösterisi - Son Dakika


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