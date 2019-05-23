Son Dakika Haberleri: Köstence'de Türk Balıkçı Teknesine Müdahale Anı

Köstence'de Türk Balıkçı Teknesine Müdahale Anı

3 saat önce

- Köstence'de Türk balıkçı teknesine müdahale anıKÖSTENCE - Romanya'nın Köstence Kıyı Koruma Kuvvetlerinin Köstence yakınlarındaki karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesine yaptığı müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

- Köstence'de Türk balıkçı teknesine müdahale anı

KÖSTENCE - Romanya'nın Köstence Kıyı Koruma Kuvvetlerinin Köstence yakınlarındaki karasularında balık avlayan Türk balıkçı teknesine yaptığı müdahalenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Köstence Kıyı Koruma Kuvvetleri, Köstence sahillerinde denizden ve havadan takip ettiği Türk bayraklı "Baba Şenol" adlı balıkçı teknesinin ateş açarak durdurulduğunu, içindeki 8 denizciden 2'sinin bacağından, 1'inin de kalçasından, seken kurşunlarla yaralandığını açıklamıştı. Kıyı Koruma Kuvvetleri, teknedeki balıkçıların teslim alınmasından sonra, daha önce yaptığı tehlikeli manevralar ve içindeki av malzemeleri ve balıkların ağırlığı sebebiyle teknenin battığını açıklamıştı. Yetkililer, yaralıların ambulansla bir sağlık merkezine götürülerek tedavi altına alındığını ve yakalanan Türk balıkçılarının sorguya alındığı belirtirken, müdahale anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Köstence'de Türk Balıkçı Teknesine Müdahale Anı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 02:27 Kaynak: İHA
Romanya, Güncel
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