Son Dakika Haberleri: Köstence'de "Türkart Yemek ve Kültür Festivali"
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Köstence'de "Türkart Yemek ve Kültür Festivali"

1 saat önce

Romanya'nın Köstence kentinde ilk kez "Türkart Yemek ve Kültür Festivali" düzenlendi.

Romanya'nın Köstence kentinde ilk kez "Türkart Yemek ve Kültür Festivali" düzenlendi.

Dobruca Türk İşadamları Derneğinin (DTİAD), Romanya Türk Birliği, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu ve Köstence Belediyesinin desteğiyle organize ettiği festivalde Türk mutfağının lezzetleri ve ebru sanatı tanıtıldı.

Köstence'de yaşayan soydaş Türklerin yanı sıra Rumenlerin de ilgi gösterdiği festivalde Fatih Belediyesinin mehteran takımı, semazenler, Delikanlılar Folklor Ekibi, Romanya'nın ünlü sanatçısı Anda Adam ve Türkiye'den Deniz Cem ve Yusuf Güney sahne aldı.

Dobruca Türk İşadamları Derneği Başkanı Ömer Karahasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale desteklerinden dolayı Türkiye İçişleri Bakanlığı ve dost ülke Romanya'ya teşekkür etti.

Festivale ilginin çok yüksek olduğunu belirten Karahasanoğlu, her yıl daha da büyüterek Köstence kentinde Türk festivali gerçekleştireceklerini söyledi.

Festivalin açılışına AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan da katıldı.

Dobruca, Türkiye, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:49 Kaynak: AA
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