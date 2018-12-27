Son Dakika Haberleri: Kosterciler, filo yenilemede finansman için dışa yoğunlaştı

Kosterciler, filo yenilemede finansman için dışa yoğunlaştı

1 saat önce

Finansman ayağı eksik kaldığı için bir türlü hayata geçirilemeyen Koster Filosu Yenileme Projesi'nde, sektör çözümü yurtdışında arıyor.

Kosterciler, filo yenilemede finansman için dışa yoğunlaştı, System.String[]
Finansman ayağı eksik kaldığı için bir türlü hayata geçirilemeyen Koster Filosu Yenileme Projesi'nde, sektör çözümü yurtdışında arıyor. DTO Başkanı Kıran, "Finansman konusunda çözüm arıyoruz. Yurtdışında bir imkan tespit ettik ve buna yoğunlaştık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:04 

Fi, Ekonomi
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