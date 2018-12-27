Kosterciler, filo yenilemede finansman için dışa yoğunlaştı

Finansman ayağı eksik kaldığı için bir türlü hayata geçirilemeyen Koster Filosu Yenileme Projesi'nde, sektör çözümü yurtdışında arıyor.

Finansman ayağı eksik kaldığı için bir türlü hayata geçirilemeyen Koster Filosu Yenileme Projesi'nde, sektör çözümü yurtdışında arıyor. DTO Başkanı Kıran, "Finansman konusunda çözüm arıyoruz. Yurtdışında bir imkan tespit ettik ve buna yoğunlaştık" dedi.

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