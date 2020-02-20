Kostik yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Kostik yüklü tır devrildi

25 dakika önce

Bursa'da, kostik (sodyum hidroksit) yüklü bir tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Bursa'da, kostik (sodyum hidroksit) yüklü bir tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Otoyolda seyreden Bilal K. idaresindeki sabun ve deterjan yapımında kullanılan kostik yüklü 55 LF 064 plakalı tır, Görükle yol ayrımında devrildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Bilal K, kazadan yara almadan kurtuldu.

Devrilen tırın arkasındaki tankerde bulunan kostiğin yola dökülmesi nedeniyle olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kostik yüklü tır devrildi

İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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