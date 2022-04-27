KOSTÜ'de Eczacılık Fakültesi açıldı - Son Dakika
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KOSTÜ'de Eczacılık Fakültesi açıldı

27.04.2022 14:48
KOSTÜ'de Eczacılık Fakültesi açıldı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde (KOSTÜ) açılan Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde (KOSTÜ) açılan Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

KOSTÜ'den yapılan açıklamada, Kocaeli ve çevre illerde sektörün ihtiyacını karşılayacak Eczacılık Fakültesi'nin 2022-2023 eğitim döneminde İngilizce ve Türkçe olarak eğitim vereceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Diş Hekimliği Fakültesi'nden sonra Eczacılık Fakültesi'ni de kurmalarının önemli gelişme olduğunu vurguladı.

Eczacılık Fakültesi'nde de üniversite-sanayi iş birliğiyle öğrencilerin aldıkları eğitimin daha ileriye taşınması, ülkenin ve sanayinin ihtiyaçları yönünde kurgulanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Fakültemiz, bu alanda iş birliği yaparak sadece eczane eczacılığı değil, öğrencilerimizin üniversitemizden edindikleri teorik bilgileri sektörün önde gelen firmalarıyla yapacakları ortak eğitim, staj ve uygulamalarla ilaç hammaddesinden, üretiminden hastaya kadar olan tüm aşamalarda yetkinliği olan mezunlar yetiştirme amacındadır. Bu amaca ulaşmak için öğretim kadromuzu, altyapımızı ve iş birliklerimizi geliştirmekteyiz. Bu bağlamda sektörün önde gelen firmalarıyla anlaşma yapmış bulunmaktayız."

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Pelin Yüksel Mayda da fakültenin kurulmasıyla Doğu Marmara'daki açığı kapatacaklarını vurguladı.

Akademik kadroyu alanında birçok bilimsel çalışması ve projesi olan, ilaç üretiminde deneyimli, genç ve dinamik isimlerden oluşturduklarını vurgulayan Mayda, "AR-GE'ye önem veren akademisyenlerle yeni proje ve araştırmalar yaparak hem ilaç hem de kozmetik sektörüne ciddi katkılar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kocaeli, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSTÜ'de Eczacılık Fakültesi açıldı - Son Dakika


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