Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar

18.06.2022 11:14

Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı Adana'da YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni girecek olan bazı öğrenciler koşup depar atmalarına rağmen sınava geç kaldı.

Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar

YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı

ADANA - Adana'da YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni girecek olan bazı öğrenciler koşup depar atmalarına rağmen sınava geç kaldı.

Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi adaylar ve velileri okul bahçelerini doldurdu. Adaylar ve veliler sınav saatinin gelmesini beklerken, adayların saat 10.00'a kadar salona girmeyip ders çalıştıkları görüldü.

Ayrıca bütün adaylar polisler tarafından salona alınmadan önce dedektör ile arandı.

Saat 09.55'den sonra merkez Seyhan ilçesine bağlı Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi ve Danışment Gazi Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler sınav saatinden hemen önce okula girebilmek için adeta depar attı.

Saat 10.00'da gelen bir öğrenci ise koşmasına rağmen ilk başta okula alınmadı daha sonra görevliler tarafından çağırılarak sınava alındı.

Saat 10.02'de Danışment Gazi Anadolu Lisesi'ne gelen Fatma Faik isimli öğrenci ise okula giremedi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Faik, "Okulun yerini bulamadığım için geç kaldım. Açık öğretimde okuyorum aslında kendimi denemek için gelmiştim" dedi.

TYT sınavı 13.00'da sona erecek.

YORUMLAR
500
Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
Kaynak: İHA

Adana, Saat, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement