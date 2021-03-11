Kostüm asistanından oyuncu Deniz Çakır hakkına suç duyurusu - Son Dakika

Kostüm asistanından oyuncu Deniz Çakır hakkına suç duyurusu

11.03.2021 21:15
Kostüm asistanından oyuncu Deniz Çakır hakkına suç duyurusu, System.String[]

Suç duyurusu dilekçesinde Çağatay Görgen'in yıllardır setlerde kostüm asistanı olarak çalıştığı ve görevi sürecinde hiçbir iş arkadaşı polemik yaşamadan mesleğini icra ettiği anlatıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde Çağatay Görgen'in yıllardır setlerde kostüm asistanı olarak çalıştığı ve görevi sürecinde hiçbir iş arkadaşı polemik yaşamadan mesleğini icra ettiği anlatıldı. Dilekçede set işçilerinin maruz kaldıkları baskılar ve uzun süren çalışma saatlerinin pandemi döneminde giderek zorlaştığı belirtilirken, Görgen'in baskı ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü.

SEBEPSİZ YERE GERGİNLİK OLUŞTURDU

Deniz Çakır'ın 'Masumiyet' dizisinde başrol oyuncusu olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde de "Çakır'ın kaprisli tavırları insanlara karşı hakarete varmış, işlerini icra edemeyecek duruma getirmiştir. 6 Mart 2021 günü Çağatay Görgen, Gizem Ergün adlı oyuncunun kıyafetine yönelik bir karışıklığı gidermek için diğer kostüm asistanı ile görüşmeye başladığı esnada, Deniz Çakır olaya dahil olarak Görgen'e bağırmış ve 'Ne biçim iş yapıyorsunuz, ilk defa mı çalışıyorsunuz' gibi kaba ifadeler kullanarak sebepsiz yere gerginlik oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

SET ÇALIŞANLARININ İÇİNDE KÜFÜR ETTİ

Dilekçede şikayetçi Çağatay Görgen'in "Aranan kotu bulduk diğer asistan getiriyor, neden bağırıyorsunuz" demesi üzerine oyuncu Çakır'ın bağırarak seti terk ettiği belirtildi. Olaydan sonra Çakır ile Görgen'in asansörde karşılaştığı ve yanlarında reji asistanı varken Çakır'ın Görgen'e hakaret ettiği iddia edildi. Hakaret iddiasından sonra Çakır'ın 20 dakika boyunca setten ayrıldığı, geri dönüp makyaj kısmına geçtiği dilekçede kaydedilirken Çakır'ın on kişiden fazla set çalışanının olduğu yerde kostüm asistanı Görgen hakkında küfür ettiği öne sürüldü.

SAATLERCE AĞLADI

Görgen'in Çakır'a "Deniz Hanım olayın sizinle bir alakası yok. Bir karışıklık olmuştu çözdük, neden hakaret ediyorsunuz" şeklinde soru sorması üzerine Deniz Çakır'ın "Bunun burada ne işi var, alın şunu gözümün önünden. İşi bilmiyorsunuz, biz burada olduğu sürece ben sete çıkmam, çıksın gitsin gözümün önünden" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Görgen'in de bunun üzerine seti terk ederek karavanda saatlerce ağladığı kaydedildi.

NEYSE PARA CEZASI BEN VERİRİM O GİTSİN

Dilekçede oyuncu Çakır'ın set amirinin yanına giderek "Onu görürsem, kıyameti kopartırım. Neyse parası cezası ben veririm o gitsin" şeklinde beyanda bulunduğu, set amirinin de Güngör'e istifa dilekçesi hazırlayarak imzalamasını istediği öne sürüldü. Çağatay Görgen'in de yaşadığı utanç ve üzüntü sebebiyle istifa dilekçesini okumadan imzaladığı vurgulandı. Deniz Çakır hakkında "Basit hakaret" suçundan dava açılması istendi.

BUNDAN DOLAYI İSTİFA ETTİM

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çağatay Görgen, "Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak görev yapıyordum. Deniz Çakır, kendisiyle alakalı olmayan başka bir oyuncuyla alakalı olan konuyla ilgili bana karşı tüm ekibin önünde hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim kendisiyle çalışmaya devam etmek istemediğim için. Tüm ekibin önünde beni rencide ettiği için, küfürlü bazı kelimeler kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu sektörde ne yazık ki bu tarz şeyler çok yaşanıyor. ve ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim. Kendisiyle gelmezdim fakat neden olduğunu bilmediğim bir şekilde birden, ani çıkışlarıyla bana karşı hakaret, küfür içeren ve rencide edici sözlerde bulundu. Ben de kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

ÇAKIR'DAN BİZZAT ÖZÜR BEKLİYORUZ

Görgen'in avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ise "Müvekkilim hiç hak etmediği bir şekilde maalesef sinkaf içerikli küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Müvekkilim bir set emekçisi, ne yazık ki pandemi döneminde de zor koşullarda çalışıyorlar. Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 'Hakaret' suçlarında dosya uzlaştırmaya gidiyor. Biz uzlaştırma aşamasında da Deniz Çakır'dan bizzat basın yoluyla özür bekliyoruz. Maalesef Deniz Çakır yaptığı hakaretlerin arkasında, yani herhangi bir pişmanlık ibaresi göstermemiş. Müvekkilim bu durumdan dolayı çok mağdur, kendisinden özür bekliyoruz. Özür dilerse ancak uzlaşma sürecimiz olacak. Konu şu anda yasal mercilerde" ifadelerini kullandı.

Kostüm asistanından oyuncu Deniz Çakır hakkına suç duyurusu

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kostüm asistanından oyuncu Deniz Çakır hakkına suç duyurusu - Son Dakika Magazin


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