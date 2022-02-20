Kostüm ve oyun fuarı "FAN EXPO Vancouver" - Son Dakika

Fuardan detaylar

Kostümlü katılımcılar

Stantlardan detaylar

Makyaj artistlerinin çalışmaları

Kanada'nın Vancouver kentinde her yıl düzenlenen ve 3 gün boyunca süren, kostüm ve oyun fuarı "FAN EXPO Vancouver" başladı. Fuara birbirinden farklı kostümleriyle katılan Cosplayerlar renkli görüntüler oluşturdu. Festival kapsamında kurulan stantlarda oyun, film ve çizgi roman karakterlerinin figürlerinin yanı sıra bazı sanatçıların çizimleri de satışa sunuldu.