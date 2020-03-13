Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar - Son Dakika

Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar

6 saat önce

Antalya'da yaşlıevlerinde kalanlar, mahalle ve sokaklardan topladıkları atıklardan hazırladıkları kostümlerle podyuma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar, System.String[]

Antalya'da yaşlıevlerinde kalanlar, mahalle ve sokaklardan topladıkları atıklardan hazırladıkları kostümlerle podyuma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı yaşlıevlerinde, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre teması kapsamında çalışma başlatıldı.

İki ay süren çalışmayla yaşadıkları binalardan, mahalle ve sokaklardan atık toplayan yaşları 60 ile 85 arasında değişen yaşlıevi sakinleri, pet şişe ve kapaklarından elbise, çatal, kaşık ve pipetten çanta, yumurta ve çikolata kabuklarından süs eşyası, kırık dolap kapaklarından tablo, cam şişelerden biblo, gazete kağıdı, çuval ve hediye paketlerinden elbise, plastik fileden şapka yaptı.

El sanatları eğitmenlerinin gözetiminde atıkları sanat eserine dönüştüren bireyler, hazırladıkları kreasyonu podyumda sergileyecek.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde 20 Mart'ta "Yaşlılar Haftası" çerçevesinde düzenlenecek defilede 12 kadın ve 3 çocuk, atıklardan hazırlanan kıyafetleri podyumda giyecek. Çöplerden dönüştürülen kıyafetlerden etkilenen moda tasarımcısı Tanju Babacan da defilede yer alacak.

Podyuma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor

Podyuma çıkacak olan 72 yaşında Suna Güler, yaşlıevlerinde aktivitelere katıldıklarını, yeni arkadaşlar edindiklerini söyledi.

Atıkların dönüştürülmesinin önemine işaret eden Güler, "Çöplerden atıklar toplayıp, onlardan kıyafetler yaptık. Defilede manken olacağım için çok heyecanlıyım. Podyumda, atıkların dönüştürülmesine dikkati çekeceğiz." diye konuştu.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

Podyuma 68 yaşında çıkacağını belirten Füsun Turan da her geçen gün doğanın daha çok kirletildiğini, bu konuda farkındalık yaratmak için anlamlı bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Nezihe Dedeoğlu (66) yaşlıevine geldikten sonra hayatının değiştiğini, sürekli aktivitelerde yer aldığını belirterek, "Çocukluk hayalimdi podyuma çıkmak." dedi.

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde el sanatları eğitmeni olarak çalışan Gürsel Manas ise sürdürülebilir bir çevre için temalarını "geri dönüşüm" olarak belirlediklerini, buna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Önce yaşlıevlerine ilanlar astıklarını anlatan Manas, "Yaşlılarımız iki ay boyunca topladıkları atıkları bize getirdiler. Atıklardan, uzun süren çalışmalar sonucunda 12 elbise, 3 çocuk için de kıyafet yaptık. Kıyafetleri hazırlamamıza amcalar bile yardım etti. Amacımız, 7'den 70'e geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak

Son Dakika Haberleri
17:38 Başkan Büyükkılıç'a KAYMEK'ten ziyaret
17:38 Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
17:38 Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi
17:38 Cumhuriyet Üniversitesi Kangal ve Gürün MYO'larda koronavirüs eğitimi
17:37 Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:39:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kostümlere dönüştürdükleri atıklarla podyuma çıkacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]