Son Dakika Haberleri: Kostümleri ile Eskişehir'i temsil ettiler
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Kostümleri ile Eskişehir'i temsil ettiler

6 saat önce

Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi, Aydın'da düzenlenen yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümleri defilesinde Eskişehir'i temsil etti.

Kostümleri ile Eskişehir'i temsil ettiler, System.String[]

Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi, Aydın'da düzenlenen yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümleri defilesinde Eskişehir'i temsil etti.


Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen defilede, tarihe ışık tutacak asırlık yöresel kıyafetler sergilendi. Aydın Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürleri Sempozyumu kapsamında; geçmişten geleceğe yöresel kıyafetler defilesinde, Aydın Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde, Eskişehir Anadolu Bacıları olarak; Eskişehir İnönü ilçesinin gelinliğini ve yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümlerini tanıttık. Eskişehir ilimizi ekip olarak temsil etmekten mutluluk duyduk" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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