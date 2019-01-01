Son Dakika Haberleri: Kostümlerle Denize Girdiler

Kostümlerle Denize Girdiler

9 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Çalış Childrens Charity (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

Hazırladıkları farklı kostümleri giyen vatandaşlar geri sayımın ardından denize girdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin 11 yıldır Fethiye'de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yapılan etkinliklerde toplanan paraların çocuklara yardım için kullanıldığını aktaran Harrower, "Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım dernekleri davet ediliyor ve sponsorlarla etkinlik düzenleniyor. Çeşitli kostümlerle denize giriyorlar. Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor. Etkinliğe Türk, İngiliz Alman vatandaşlar katılıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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