Kostümlü Yamaç Paraşütü yarışları

Adrenalin arayanlar, yeni bir şeyler denemek isteyenler ve uçmayı sevenlerin vazgeçilmezi olan Yamaç Paraşütü sporunun tutkunları, Kostümlü Yamaç Paraşütü yarışmasında bir araya geldiler.

Adana Yamaç Paraşütü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün sorumluluğunda bu yıl 3'ncüsü gerçekleşirilen Havacılık Festivali kapsamında düzenlenen, Optimum, Decathlon Mağazası ve Mac Fit'in katılımı ile renklenen Kostümlü Yamaç Paraşütü, katılımcılara heyecan dolu bir gün yaşattı.

Hava sporları arasında en popüleri olan Yamaç Paraşütü ile gökyüzünün kusursuz güzelliğiyle tanışma fırsatı bulan sporseverler, cesaretleriyle takdir toplarken, birbirinden ilginç kostümleri ile de tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

HEM CESARETLERİ HEM KOSTÜMLERİ

Kabasakal- Rüzgarlı Tepe'de gerçekleştirilen etkinlikte, birbirinden güzel kostümlerle göklerden aşağıya süzülmenin keyfini yaşayan sporseverler, jüri üyelerinin kadrajındaki alana alkışlar arasında iniş yaptılar.

Festivalde birinciliği Ayşe Gönülasri ve Kabile Büyücüsü, ikinciliği Salih Çelik ve Aylan Bebek, üçüncü ise Ferhat Karabıyık kazandı. Uçuşları kadar kostümleriyle de puan toplayan yarışmacılar, kupalarını törenle aldılar.

Festival kapsamında yamaç paraşütünün yanı sıra roket fırlatma ve Off Road gibi ekstrem sporlar da gerçekleştirildi.

Festival kapsamında açılan tantta bulunan tırmanma duvarı, okçuluk alanı ve masa tenisi meraklılarını konuk etti. Gerçekleştirilen dans gösterisi ise festivale ayrı bir renk kattı. Stantları ziyaret edenlere ise çeşitli hediyeler verildi.

Havacılık Festivalin fikir sahibi Havacılık Eğitim Uzmanı Cansu Eser, her geçen yıl festivalin daha büyük ilgi ile gerçekleştiğini belirterek, "Festivaller Şehri Adana'ya uluslararası düzeyde bir festival daha kazandırmak amacındayız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Festivalimize destek veren kuruluşlara ve katılan tüm Adanalılara teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)