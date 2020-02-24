Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti

7 saat önce

KAYSERİ'de, koşu bandı üzerinde spor yaparken kalp krizi geçiren Bayram İnce (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti, System.String[]

KAYSERİ'de, koşu bandı üzerinde spor yaparken kalp krizi geçiren Bayram İnce (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Talas Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. Koşu bandında spor yapan Bayram İnce, iddiaya göre bir süre sonra yere düştü. Salon yetkilileri tarafından çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ön otopsi muayenesinde Bayram'ın kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Öte yandan, liseden yeni mezun olan Bayram İnce'nin askeri ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.


Bahçelievler Mahallesi, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
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