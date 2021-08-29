Koşu maratonundaki dalgınlık sürücüleri çileden çıkardı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen Yarı Maratonu ve Spor Festivali nedeniyle trafiğe kapatılan caddelere bir anlık dalgınlıkla araçların girmesi sonrasında yaşanan karmaşa sürücüleri çileden çıkardı.

Eskişehir'de Sazova Kültür Merkezi önünden başlayan yarı maraton nedeniyle sporcuların geçiş güzergahlarında bulunan İstasyon Caddesi, Porsuk Bulvarı, Ahmet Kanatlı Caddesi, Atatürk Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan yol, Basın Şehitleri Caddesi, Ali Fuat Güven Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ulusal Egemenlik Bulvarı araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan Vali Ali Fuat Güven Caddesi bir anlık dalgınlık sonucunda trafiğe açıldı. Maraton koşusu devam ederken caddeye giren araçlar sporculara tehlikeli anlar yaşattı. Araç sürücüleri ise bu duruma isyan etti.

Öte yandan bazı araçlar maraton güzergahından geçerek yollarına devam ederken, bazıları ise girdikleri yoldan geri geri gitmek zorunda kaldı.

"Bir anda arkamızda kuyruk oldu"

Yarı maraton nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren otomobil sürücüsü Melih Önel, şaşkınlığını dile getirdi. Bir anda arkasında kuyruk oluştuğunu söyleyen Önel, "Yolları kapattılar o yüzden gideceğimiz yerlere gidemiyoruz şu anda. Yolun kapalı olduğunu biliyoruz ama bu kadar uzun süreceğini tahmin edemedik. Yolun başında ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda arkamızda kuyruk oldu. Baya bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. İllaki izin verecekler" diye konuştu.

"Yolu açtılar bir anda"

Trafiğe kapalı olan Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ne giren kamyon şoförü ise yolun açık olduğunu ve o yüzden girdiğini iddia etti. Evinin çok yakında olduğunu ama gidemediğini ifade eden kamyon şoförü şu şekilde konuştu:

"Yolun başında yolu açtılar bir anda. Öylelikle biz bu yola girdik. Açık diye girdik ve bu seferde buraya da kapattılar. Evim şurada çok yakın ama gidemiyorum." - ESKİŞEHİR