Koşu parkurunun 71 yaşındaki müdavimi Hasan amca gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hasan Antika, ilçe merkezindeki koşu parkurunda haftanın 4 günü koşarak, yarışlara hazırlanıyor ve kendisini gören gençlere örnek oluyor.

Dokuz torun sahibi Hasan Antika, çocukluk yıllarından itibaren atletizme gönül verdi.

Ortaokul ve lise yıllarında katıldığı yarışları derecelerle bitiren Antika, daha sonraki yıllarda aldığı antrenörlük eğitimiyle kentteki öğrencilerin spora yönelmelerine ve yarışlarda derece almalarına katkı sağladı.

Antika, milli formaya kazandırdığı 10'un üzerinde sporcuyla hizmet ettiği atletizmde, hala yarışlara katılıyor ve haftanın 4 günü 10-15 kilometre koşarak antrenmanlarını aksatmadan yapıyor.

"Spor sayesinde dincim, kendimi genç hissediyorum"

Hasan Antika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizme ortaokulda başladığını, bugüne kadar bu sporu düzenli yaptığını söyledi.

Haftanın 4 günü 10-15 kilometre idman yaptığına işaret eden Antika, yaşına rağmen maratona (42 kilometre) ve yarı maratona (21 kilometre) katıldığını kaydetti.

Antika, 1974 yılında İzmit'te "yılın sporcusu" seçildiğini dile getirerek, "Ortaokulda başladığım atletizmde Kocaeli'de ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışlarda birinciliklerim var. Daha sonraki yıllarda atletizm antrenörlük kurslarına gittim, antrenör oldum. Sayısız sporcu yetiştirdim. Kocaeli'de birçok okul çalıştırdım. 15'inci Kolordu İlkokulu'nu 3 yıl üst üste şampiyon yaptım. Kulüpler kurdum, kulüpleri Türkiye şampiyonu yaptım." diye konuştu.

Atletizmdeki çeşitli branşlarda yetiştirdiği sporcuların birincilikleri olduğunu anlatan Antika, yetiştirdiği 10'un üzerinde sporcunun milli formayı giydiğini kaydetti.

Antika, 71 yaşında olmasına rağmen hala spor yaptığını, bu sayede çok dinç olduğunu belirterek, sağlık sorununun bulunmadığını, yaşına rağmen kendisini genç hissettiğini vurguladı.

"Gençlere örnek olmak istiyorum"

Gençlerin spor konusunda biraz tembel olduğunu düşündüğünü ifade eden Antika, "Hala bu yaşımda spora devam ettiğim için gençlere örnek olmak istiyorum. Tavsiyem şu; onlar da spor yapsınlar, spor yapmak demek illa koşmak değildir, sevdikleri sporu yapsınlar. Bu basketbol, voleybol, futbol olur ama atletizm ana spor olarak kabul edilir. Gençler en azından koşarak sağlıklarını korumuş ve kendilerini zinde hissetmiş olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Antika, herkese spor yapmayı tavsiye ettiğine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Bu parkurda yıllardır koşuyorum. Parkurda koştuğumu görenler artık beni kanıksadılar. Bir gün genç bir arkadaş, 'Amca sen iyi koşuyorsun, kaç yaşındasın? diye sordu. '71 yaşındayım.' dedim, 'Maşallah.' dedi. Genç benimle koşmaya çalıştı, koşamadı. Genç, 'Allah Allah ben seninle gelemiyorum.' dedi. 'İdmanın yok ki geleceksin.' dedim. Diğer günler genç beni gördüğü zaman, 'Amca senin sayende koşmaya başladım.' dedi."

Sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunu aktaran Antika, "Evlenmeden önce eşime 'Bak benim hayatım sporla geçti, evlendikten sonra da bu spora devam edeceğim, bunu bilesin.' diye söylemiştim. O da bunu bilerek benimle evlenmişti. Dolayısıyla bugün yaptığım spor ailemin de hoşuna gidiyor. Onlar da beni teşvik ediyor. Yarışlara katıldığım için sürekli idman yapmam gerekiyor. Yağmurlu ve karlı havalarda da sporumu yapıyorum." ifadelerini kullandı.