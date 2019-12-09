Koşu sırasında canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen koşuya katılan bir kişinin canlı yayın yapan muhabirin kalçasına ellemesi sosyal medyada tepki çekti.



NBC'nin yayın ortaklarından WSAV televizyonu muhabiri Alexandrea Bozarjian adlı muhabir, düzenlenen maraton koşusuyla ilgili yaptığı canlı yayında bir kişinin tacizine uğradı. Gazeteci Bozarjian, olay sonrası şaşkına uğrarken, taciz eden kişiye dönüp "Böyle bir şey beklemiyordum" diyerek tepki gösterdi.