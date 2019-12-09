Son Dakika Haberleri: Koşu sırasında canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma
Son Dakika Dünya Koşu sırasında canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma - Son Dakika Dünya

Koşu sırasında canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma

6 saat önce

Canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma

Koşu sırasında canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen koşuya katılan bir kişinin canlı yayın yapan muhabirin kalçasına ellemesi sosyal medyada tepki çekti.


NBC'nin yayın ortaklarından WSAV televizyonu muhabiri Alexandrea Bozarjian adlı muhabir, düzenlenen maraton koşusuyla ilgili yaptığı canlı yayında bir kişinin tacizine uğradı. Gazeteci Bozarjian, olay sonrası şaşkına uğrarken, taciz eden kişiye dönüp "Böyle bir şey beklemiyordum" diyerek tepki gösterdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koşu sırasında canlı yayın yapan gazetecinin kalçasını elleyen sporcuya soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]