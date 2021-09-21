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Koşu sırasında fenalaştı! Bitiş çizgisini geçen yarışmacı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Koşu sırasında fenalaştı! Bitiş çizgisini geçen yarışmacı hastaneye kaldırıldı

21.09.2021 17:45

Aydın'da idam edilen başbakan Adnan Menderes'i Anma Koşu'su sırasında bitiş çizgisine adımlar kala fenalaşan emekli polis memuru Nevzat Kaya, çizgiyi geçmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in idam edilişinin 60. yılı nedeniyle gerçekleştirilen anma koşusuna bu sene emekli polis memuru Nevzat Kaya'nın azmi damga vurdu. Bitiş çizgisini emekleyerek geçen Kaya, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

TOPLAM 120 SPORCU KATILDI

Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan parkurda düzenlenen, 6 kilometrelik 'Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, 15-70 yaş arası toplam 120 sporcu katıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in tabancayla havaya ateş ederek startını verdiği koşuda, kıyasıya mücadele yaşandı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNDE YERE YIĞILDI

Koşunun bitimine 3 metre kala gücü tükenen sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya, durup, bir süre hareketsiz bekleyip, yere düştü. Ardından dizlerinin üzerine çöktü. Vazgeçmeyip, tekrar ayağa kalkmayı denedi. Ancak, başaramadı. Nefes almakta zorlanan Kaya, son 3 metreyi emekleyerek ve sürünerek bitirdi. Bitiş çizgisini geçen Kaya, bir anda fenalaştı. Kaya'ya ilk müdahaleyi çevredeki görevliler yaptı.

HEMEN AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de ambulans çağrılması için talimat verdi. Bu sırada diğer koşuların peşinde olduğu öğrenilen motorize sağlık ekibine de bilgi verildi. Motorize ekip, olay yerine gelip Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaya, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ERKEKLERDE GEDİKLİOĞLU, KADINLARDA EROL BİRİNCİ OLDU

Öte yandan çekişmeli geçen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Abdurrahman Gediklioğlu, ikinciliği Ramazan Özdemir, üçüncülüğü Ufuk Arda; kadınlarda ise birinciliği Sümeyye Erol, ikinciliği Elif Dağdelen, üçüncülüğü ise Sabriye Güzelyurt elde etti.

Adnan Menderes, Polis Memuru, Nevzat Kaya, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koşu sırasında fenalaştı! Bitiş çizgisini geçen yarışmacı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koşu sırasında fenalaştı! Bitiş çizgisini geçen yarışmacı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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