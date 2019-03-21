Son Dakika Haberleri: Koşu Sonrası Rahatsızlanan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Koşu Sonrası Rahatsızlanan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

50 dakika önce

Düzce'de fiziki yeterlilik testi kapsamında yapılan koşu sonrasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Koşu Sonrası Rahatsızlanan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti, System.String[]
Düzce'de fiziki yeterlilik testi kapsamında yapılan koşu sonrasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, rütbeli personele yönelik fiziki yeterlilik testi kapsamında koşu icra edildiği belirtildi.

Test sonrasında rahatsızlanan Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın'a ilk müdahalenin, spor testi için hazır bulunan ambulanstaki sağlık görevlilerince yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına en yakın hastaneye sevk edilen Aydın'ın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Düzce, Jandarma, Güncel
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