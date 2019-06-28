Son Dakika Haberleri: Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:07 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte yılan kapanı satışları arttı Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 02:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]