Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
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Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:07 Kaynak: AA
'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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