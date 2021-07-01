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Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu - Son Dakika

Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu

01.07.2021 13:00
Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu, System.String[]

MHK Üyesi Hikmet Öksüzoğlu, koşu testinde kendi yerine milli atlet Mücahit Bulut'u sokan hakem Ömer Sarı'yı yakaladı, PFDK ise 6 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırdı. Ömer Sarı'nın dublörü olarak testlere katılan atlet Bulut'un, testlerde Trabzonspor forması giymesi de dikkat çekti.

Milliyet Gazetesi'nden Mustafa Anıklı, hakem Ömer Sarı'nın dublör hakemle usulsüzlük yaptığını belgelerle ortaya döktü.

İşte o haber:

"İsimsiz bir ihbar telefonu, Ömer Sarı'nın yerine başka birinin gireceğini anlattı. Durumu değerlendiren Hikmet Öksüzoğlu, kimlik kontrolü yaptı, sahte Sarı'yı sorguladı. Sonunda hem gerçeği hem de sahtesi yan yana getirilerek fotoğraflandı ve tutanak altına alındı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 24 Haziran'da gerçekleştirdiği son toplantısında, bölgesel yardımcı hakem Ömer Sarı'ya, "yanıltma" eyleminden dolayı 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ağrı bölgesinden bir hakem olan Sarı'nın, böyle bir ceza alması neden olabilirdi? Olayın ardında; ilginç, trajikomik ve de ibretlik bir durum çıktı:İki ay önce Trabzon'da yapılan bölgesel hakemlerin performans testlerinin başlamasından önce, Bölgesel Hakem Kurulu (BHK) Üyesi Hasan Emirzeoğlu'na isimsiz bir telefon gelir. Bakmakla bakmamak arasında kararsız kalan Emirzeoğlu telefonu açar.

İhbarcı, Ağrı'dan gelen bir hakemin yerine, başka birinin gireceğini söylemektedir.Bunun üzerine konu, orada bulunan MHK üyesi Hikmet Öksüzoğlu'na iletilir.

Öksüzoğlu, dışarıdan gelen hakemleri bir araya toplar ve kimliklerini çıkarmalarını ister. Ömer Sarı'nın kimliğiyle karşısında durana bakar, kimliğe bakar, o olmadığını anlar. MHK üyesi, karşısında bulunan sözle Ömer Sarı'yı başlar sorgulamaya: "Senin İl Hakem Kurulu Başkanı'nın kim?"Sarı(!) eveler geveler, kurul başkanının sık değiştiğini söyler ve şu an görevde bulunanın ismini hatırlamadığını söyler.

Halbuki, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, 10 yıldır Hikmet Öksüzoğlu tarafından tanınmaktadır ve bu göreve onun sayesinde getirilmiştir.

Daha önce de Merkez Hakem Kurulu yönetimlerinde bulunan Öksüzoğlu, Güneş'i çok iyi tanımaktadır.Hakemin gerçek "Ömer Sarı" olmadığını bu şekilde anlayan MHK yöneticisi, karşısında mahcup bir şekilde duran, sonradan öğrendiği atlet Mücahit Bulut'u sorgulamaya devam ederken, "Niye sahtekârlık yapıyorsun?" diyerek de babacan bir tavırla uyardı.Gerçeği nerede? Ona biraz nasihatte bulunan Hikmet Öksüzoğlu, gerçek hakemin nerede olduğunu sordu. Bulut da, "Karşıda" diyerek Ömer Sarı'yı gösterdi.

İkisini de yanına alan tecrübeli yönetici, koşu sorumlusu Çağatay Şahan ile birlikte onları fotoğraflayıp, tutanak altına aldı. Daha sonra da deliller Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na teslim edildi.

Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokan hakem Ömer Sarı'ya PFDK'dan gülünç ceza

"İSTİKBAL VAAT EDİYORDU"

Ağrı Bölgesi hakemlerinden Ömer Sarı, gelecek adına yükselebilecek hakemler arasında gösteriliyordu. Ağrı İl Hakem Kurulu'nun dikkatle takip ettiği isimler arasında yer alan Sarı, bu şekilde belki lisansı iptal olmadı ama gelecek adına önünü kesmiş oldu.

"6 AYLA KURTULDU"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Ömer Sarı'yı aslında ihbarcısı kurtardı! Sarı, eğer koşular yapıldıktan sonra yakalansa, Disiplin Talimatı'nın 48. maddesine göre bir yıl hak mahrumiyeti ile karşı karşıya kalacaktı. Ancak olayı değerlendiren PFDK, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı yarı yarıya indirdi ve 6 ayla cezalandırdı. Hak mahrumiyeti cezasının 15 Haziran'dan itibaren başladığı ifade edildi.

"TRABZONSPOR İÇİN KOŞUYOR"

Ömer Sarı'nın dublörü olarak performans testlerine katılmayı amaçlayan milli atlet Mücahit Bulut, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu... Henüz koşamadan yakalanan Bulut'un, Trabzonspor forması giymesi de dikkat çekti. Çünkü Ağrı'dan gelen bölgesel hakemler, Trabzonspor'da teste alınmıştı."

Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu

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Son Dakika Spor Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu - Son Dakika Spor


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