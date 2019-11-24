Son Dakika Haberleri: Koşu yarışmasına katılan sporcular halay çekerek ısındılar
Son Dakika Genel Koşu yarışmasına katılan sporcular halay çekerek ısındılar - Son Dakika

Koşu yarışmasına katılan sporcular halay çekerek ısındılar

6 saat önce

Koşu yarışmasına katılan sporcular halay çekerek ısındılar 24 Kasım öğretmenler günü anısına Ümraniye'de koşu ve bisiklet yarışı düzenlendi -Halay çeken sporcular havadan görüntülendiİSTANBUL - 24 Kasım Öğretmenler günü anısına Ümraniye'de koşu ve bisiklet yarışı düzenledi.

Koşu yarışmasına katılan sporcular halay çekerek ısındılar

24 Kasım öğretmenler günü anısına Ümraniye'de koşu ve bisiklet yarışı düzenlendi

-Halay çeken sporcular havadan görüntülendi

İSTANBUL - 24 Kasım Öğretmenler günü anısına Ümraniye'de koşu ve bisiklet yarışı düzenledi. Koşuya katılan sporcular halay çekerek ısınırken o anlar havadan görüntülendi.

Ümraniye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Millet Bahçesi'nde ULTIMATE Ümraniye koşusu ve bisiklet yarışması düzenledi. Her yaştan birçok sporseverin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da bisiklet turuna katılarak, genç sporseverlerle bir araya geldi. Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından başlayan ULTIMATE Ümraniye Koşusu sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Öğretmenler günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Gününde Ümraniye Millet Bahçemizdeyiz, Bu önemli gün vesilesiyle bir etkinlik düzenledik. Her yaştan sporcumuz burada sağ salim koşumuzu tamamlayacağız bu etkinlik vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Koşu yarışmasına katılan sporcular halay çekerek ısındılar

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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