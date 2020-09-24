Koşucu "Süper Dede" parkurları özledi - Son Dakika

Koşucu "Süper Dede" parkurları özledi

Mersin'de ilk halk koşusunu 67 yaşında yapan ve 19 yılda 32 yarışa katılarak 17 birincilik elde eden Abdullah Emir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen halk koşularının yeniden başlamasıyla parkurlara dönmek ve madalya sayısını artırmak istiyor.

Koşucu

Mersin'de ilk halk koşusunu 67 yaşında yapan ve 19 yılda 32 yarışa katılarak 17 birincilik elde eden Abdullah Emir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen halk koşularının yeniden başlamasıyla parkurlara dönmek ve madalya sayısını artırmak istiyor.

Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Abdullah Emir, 2001'de belediye tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk koşusuna katılarak üçüncü oldu.

Yarışta başarılı olmanın şevki ve mutluluğuyla düzenli spor ve antremanlara başlayan Emir, daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen müsabakalara katılmaya başladı.

19 yılda Adana, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Ankara, Trabzon, Kocaeli, İzmir ve Erzurum'da gerçekleştirilen 32 farklı halk koşusuna katılan Emir, 17 birinciliğin sahibi oldu.

Yaşlı atlet, en son 10. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda 21 kilometreyi 2 saat 29 dakikada koşarak birincilik elde etti.

"Rakip tanımam"

İnşaat işçisi Abdullah Emir, AA muhabirine, ailesinin maddi durumu olmadığı için okuyamadığını ve inşaatlarda çalışmaya başladığını bildirdi.

Gençken çok hareketli olduğunu ve bu nedenle çoğu yere koşarak gittiğini anlatan Emir, "Ben hızlıydım. Canım tezdi. Çalışmaya giderken ya da başka bir yere giderken sürekli koşardım. Köylüler, 'Hayvan mı kaçırdı bu niye koşuyor?' derlermiş arkamdan. Hatta birinde de oduna gittim. Hayvan kaçtı. Hayvanın arkasına ben de koştum. Çoban görmüş beni. 'Hayvan koşuyor o da arkasından koşuyor' demiş." diye konuştu.

Emir, kardeşinin teşvikiyle 2001'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk koşusuna katılmaya karar verdiğini anımsattı.

İlk 3'e girerek bitirdiği yarışta kendisine kupa, madalya ve çeyrek altın verildiğini belirten Emir, şöyle devam etti:

"Sporu sevdiğim için antrenman yaptım ve nerede maraton varsa katıldım. Birinciliğim çok. İkinciliğe ve üçüncülüğe pek sıcak bakmıyorum. Halen de devam ediyorum. Top sahası var şimdi burada. Antrenmanım 2 saat sürer. Bir tur 400 metre, 3 dakika bir tur bitiriyorum. Yarın koşacak gibi antrenmanlarıma devam ediyorum. Hiç ara vermedim. Haftada 2-3 kez yaptığım olur. Şu ayaklarımı durdurmak isterim ama durmaz benim ayaklarım. Ben hazırlandığımı, tam antrenman yaptığımı oradan bilirim. Ondan sonra evelallah rakip tanımam. Sporu ve maratonu bırakmayı düşünmüyorum. Maraton benim sağlığım için çok önemli. Ben ömrümde sigara ve içki kullanmadım. Gençler de beni örnek alsınlar. Sigara ve içki kullanmasınlar. Bir işe giderken 2 tane naneli şeker alır cebime koyarım. Benim yoldaşım, her şeyim o. "

Emir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen yarışların yeniden başlamasıyla parkurlara geri dönmek istediğini ve yeni birincilikler elde ederek madalya ve kupa sayısını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Zafer Haftası, Toroslar, Erzurum, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Koşucu 'Süper Dede' parkurları özledi - Son Dakika Spor

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